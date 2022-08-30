من هو ميخائيل غورباتشوف؟

توفي ميخائيل غورباتشوف (91 عاما) الذي مكّن الحرب الباردة من الوصول إلى نهاية سلمية خلال فترة حكمه كزعيم للاتحاد السوفيتي.

كان رئيسا للدولة من 1988 حتى 1991، بصفته رئيس مجلس رئاسة السوفييت الأعلى من 1988 حتى 1989، ورئيس الاتحاد السوفيتي من 1990 حتى 1991، كان ملتزما في البداية بالماركسية- اللينينية رغم تحوله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى الديمقراطية الاجتماعية.

وهو من أصل روسي- أوكراني، ولد في بريفولنويه، كراي ستافروبول لعائلة من المزارعين الفقراء، نشأ على تعاليم يوسف ستالين، وكان في شبابه يعمل على آلة حصاد في مزرعة جماعية قبل أن ينضم للحزب الشيوعي، الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي.

تزوج أثناء دراسته في جامعة موسكو الحكومية، من زميلته الطالبة رئيسة تترنكو في 1953 قبل أن يحصل على شهادة بالقانون في 1955.

جاء غورباتشوف إلى السلطة بعد خلافة محبطة للزعماء السوفيت المتشددين، وأدخل نهجًا جديدًا في السياسة الداخلية والدولية. ويرى الغرب أن سياسته أدت إلى تغيير العالم الذي كان محاصرًا في التحديق النووي لمدة أربعة عقود.

وبحسب تقرير لموقع ”بوليتيكو“ فقد أدخل غورباتشوف ”الجلاسنوست“ (الانفتاح) و ”البيريسترويكا“ (إعادة الهيكلة) إلى الاتحاد السوفييتي، مما أدى إلى هز المجتمع الراكد والخائف في جوهره. ثم أوضح أن السوفيت لن يبقوا دول أوروبا الشرقية تحت سيطرتهم، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سقوط جدار برلين والأنظمة الشيوعية في المنطقة. أخيرًا، وبشكل أكثر حرجًا، أشرف على تفكك الاتحاد السوفييتي نفسه، حيث انقسم إلى 15 دولة.

قال أثناء تنحيه في كانون الأول (ديسمبر) 1991: ”نحن نعيش الآن في عالم جديد. لقد تم وضع نهاية للحرب الباردة وسباق التسلح، وكذلك للعسكرة المجنونة في البلاد، التي شلت اقتصادنا والمواقف العامة والأخلاق. لقد أزيل خطر الحرب النووية“.

يمكن للمرء أن يناقش، كما فعل المؤرخون والسياسيون في العقود التالية، مقدار التغيير الذي قام به غورباتشوف ومدى ما فرضه عليه تيار التاريخ، بالإضافة إلى قادة مثل ليخ فاليسا، والبابا يوحنا بولس الثاني، والرئيس رونالد ريغان. من المؤكد أن أحداث الثمانينيات – بما في ذلك الهزيمة المهينة في أفغانستان – جعلت من الصعب بالفعل على أي زعيم سوفيتي أن يواصل الأمة على طريقها الحالي.

لكن ليس هناك شك في أن غورباتشوف أظهر استعدادًا لقبول مجتمع سوفيتي مختلف تمامًا ونظام عالمي مختلف تمامًا، حتى على حساب قوة أمته ومكانتها. على عكس أسلافه، لم يتشبث غورباتشوف بالحلم السوفيتي.

على الرغم من عدم ثقتهم في البداية، أصبح ريغان وغورباتشوف شريكين في الحد من التسلح، وعكسا مسار سباق التسلح المستمر منذ عقود. ساعدت تلك الجهود الدولية على شعبية غورباتشوف في الخارج، على حساب سمعته في الوطن.

ولد ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف في 2 مارس 1931 في منطقة زراعية. تخرج من جامعة موسكو الحكومية في عام 1955 بدرجة في القانون، ثم بدأ حياته المهنية داخل الحزب الشيوعي، وصعد بسرعة.

طار غورباتشوف إلى العالم الخارجي بحثًا عن أفكار. وقال غورباتشوف خلال زيارة عام 1993 إلى مونتيسيلو توماس جيفرسون في فيرجينيا ”إنه عاد كثيرًا، وفي الأوقات الحرجة، إلى نص جامعي كان يتقنه ووضع مبادئ جيفرسون السياسية“.

رأت القيادة السوفيتية في غورباتشوف شخصية واعدة. في عام 1979، أصبح عضوًا غير مصوت في المكتب السياسي، وبعد ذلك بعام، كان غورباتشوف عضوًا كامل العضوية.

في مارس 1985، صعد غورباتشوف إلى صدارة الحكومة السوفيتية، السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي. كانت الأمة في حاجة ماسة إلى قيادة قوية، بعد أن دفن ثلاثة حكام مسنين (ليونيد بريجنيف ويوري أندروبوف وكونستانتين تشيرنينكو) في فترة عامين ونصف. كان جيشها غارقًا في أفغانستان، وسكانها فقراء ومضطهدين.

كتب ديفيد رينيك في كتابه ”مقبرة لينين: آخر أيام الامبراطورية السوفيتية“: ”مأساة عهد ستالين ومهزلة فترة بريجنيف لم تمثل بالنسبة لغورباتشوف فشلًا للأيديولوجية، بل انحرافًا لها“.

كان غورباتشوف أول زعيم سوفيتي لا علاقة له بجرائم ستالين. في الواقع، كان أفراد عائلة غورباتشوف ضحايا عمليات تطهير ستالين.

كان القادة الأمريكيون مفتونين بالزعيم الجديد مع وحمة بورت واين على رأسه، لكنهم متشككون. ووفقًا لكتاب سيبستين، قال نائب الرئيس جورج إتش دبليو بوش لريغان: ”سوف يحزم الخط السوفييتي بشكل أفضل للاستهلاك الغربي“.

يعتبر غورباتشوف من أبرز شخصيات النصف الثاني من القرن العشرين، فقد حاز عددا من الجوائز، منها جائزة نوبل للسلام من أجل دوره في إنهاء الحرب الباردة، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي، والتسامح مع سقوط الإدارات الماركسية اللينينية في شرق ووسط أوروبا.

على الرغم من أن قسما كبيرا من الشعب الروسي يعتبره خائنا وعميلا للغرب، فإن هناك من يرى أنه فتح باب الحرية أمام الشعب الروسي للانفتاح والتعرف على حضارات الغرب.

تجاوز غورباتشوف الـ90 عاما، وعاش أيامه الأخيرة وحيدا في منزل فارغ إلا من بعض مساعديه في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.