أول تعليق من بوتين على وفاة غورباتشوف

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن خالص التعازي لوفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف.

وتوفي ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، ليل الثلاثاء، عن 91 عامًا في روسيا، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.

وقال ”المستشفى المركزي العيادي“ التابع للرئاسة الروسية في بيان إنّه ”مساء الثلاثاء، وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف“.

وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة، في 1985، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفيتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.

وكان غورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب، حيث أبرم اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة، وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسَّم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعندما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية، في العام 1989، أحجم عن استخدام القوة، على عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق الانتفاضات، في المجر، العام 1956، وتشيكوسلوفاكيا، في العام 1968.

لكن الاحتجاجات غذّت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى.

وحاول غورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار لكن جهوده باءت بالفشل.

وحصل غورباتشوف، في 1990، على جائزة نوبل للسلام.