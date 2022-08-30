بايدن يندد بـ"التهديدات لإف.بي.آي" بعد تفتيش منزل ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه شعر بالاشمئزاز بسبب ”التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)“ بعد التفتيش الذي أجراه المكتب في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب هذا الشهر

وأضاف بايدن في خطاب: ”إنه لأمر يبعث على الاشمئزاز أن نرى إف.بي.آي يتلقى تهديدات في الآونة الأخيرة“، مشيرًا إلى أنه يعارض وقف تمويل المكتب.

وجرى تفتيش منزل ترامب في فلوريدا، هذا الشهر، ضمن تحقيق مستمر حول ما إذا كان يحتفظ بسجلات حكومية بشكل غير قانوني، واتهم ترامب المكتب بمطاردته لدوافع حزبية، وأدى خطابه إلى تلقي المكتب لتهديدات عبر الإنترنت.