قراصنة إيرانيون يخترقون هاتف رئيس الموساد ويرسلون له "نصائح طبية"

كشفت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برينع، الشخصي، من قبل قراصنة إيرانيين.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ العبري، أن قراصنة إيرانيين اخترقوا هاتف رئيس الموساد برينع، ونشروا صورًا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميًا.

وقال الموقع، إن، مجموعة القراصنة الإيرانيين الذين يستخدمون مجموعتي Telegram وTwitter يطلقون على أنفسهم ”الأيدي المفتوحة“ نشروا الملف الطبي الخاص برئيس الموساد برينع.

ووفق الموقع العبري، ”بعد وقت من نشر صور أسنان رئيس الموساد، أرفقت المجموعة الإيرانية بعض النصائح له للحفاظ على نمط حياة صحي“.

كما كتبت المجموعة الإيرانية على صور رئيس الموساد الإسرائيلي التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ”نظف أسنانك بانتظام مرتين في اليوم“.

وهذه المرة الثانية التي تخترق ذات المجموعة من القراصنة الإيرانيين ملفات خاصة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، خلال أشهر قليلة.

ففي أذار/مارس الماضي، نشرت ذات المجموعة بيانات شخصية له، تضمنت استمارة ضريبية يعود تاريخها إلى، العام 2022، كما تضمنت معلومات عن راتبه، ومدخراته، ومعاشه التقاعدي.

كما نشرت المجموعة سابقًا صورًا ومعلومات شخصية عن برنيع، الذي يترأس جهاز الموساد الإسرائيلي، منذ الأول من يونيو/حزيران العام الماضي.

ووفق صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، بثت المجموعة الإيرانية مقطعًا مصورًا يتضمن صورًا شخصية لرئيس الموساد، وتذاكر طيران طلبها، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الاصطناعية لمنزله الخاص الواقع وسط إسرائيل.