البيت الأبيض: نشعر بالقلق بشأن مشاركة الهند في مناورات عسكرية مع روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن اعتزام الهند المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأعلنت موسكو في الشهر الماضي خططا لإجراء مناورات ”فوستوك“ (الشرق) في الفترة من 30 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول، في الوقت الذي تخوض فيه حربا باهظة التكلفة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه من المتوقع أن تشارك الصين والهند وروسيا البيضاء ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى في المناورات العسكرية.

وردا على سؤال حول مشاركة الهند، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين أثناء توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ولاية بنسلفانيا، إن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق من مشاركة أي دولة في مناورات عسكرية مع روسيا بينما هي في حالة حرب مع أوكرانيا“.