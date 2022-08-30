نفوذ صيني متعاظم.. جزر سليمان تعلق زيارات قطع البحرية الأمريكية لموانئها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

علقت دولة جزر سليمان جميع زيارات قطع البحرية الأمريكية لموانئها، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في كانبيرا اليوم الثلاثاء؛ ما يفاقم القلق إزاء تزايد نفوذ الصين في المنطقة.

وقالت متحدثة باسم السفارة في بيان إن ”الولايات المتحدة تلقت إخطارًا رسميًّا من حكومة جزر سليمان بخصوص تعليق جميع الزيارات البحرية في انتظار تحديثات إجراءات البروتوكول“.

ويأتي القرار بعد أسبوع على إعلان واشنطن أن سفينة لخفر السواحل منِعت من التزود بالوقود في هونيارا، عاصمة جزر سليمان.

وجاء في البيان أن ”الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لعدم تمكن سفينة خفر السواحل الأمريكية من القيام بهذا التوقف المقرر في هونيارا.. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب“.

وسمح للسفينة الطبية الأمريكية ميرسي بالرسو أمس الإثنين في إطار مهمة إنسانية في هذا البلد، لكن السفارة ذكرت أنها حصلت على إذن قبل بدء تطبيق التعليق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار تعليق الزيارات يشمل سلاح بحرية دول أخرى من بينها أستراليا.