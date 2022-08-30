هل امتلك ترامب معلومات سرية حول "الحياة الجنسية" لماكرون؟

كشفت مجلة ”رولينغ ستون“ الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر وثيقة تحتوي على معلومات ”حساسة“ عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن الوثائق السرية التي تم العثور عليها خلال مداهمة منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ”مارالاغو“.

وأشارت المجلة إلى أنه تم إدراج الوثيقة من قبل ترامب تحت اسم ”info re: President of France“، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه المعلومات من قبل المسؤولين في كلا البلدين.



وقال مصدران مطلعان للصحيفة، إن ”ترامب تفاخر أمام أقرب مساعديه خلال فترة وجوده في البيت الأبيض وما يليها، بأنه يعرف تفاصيل سرية وغير مشروعة عن الحياة العاطفية والجنسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون“.

وأشار المصدران إلى أن ترامب ”زعم أنه عرف هذه المعلومات من خلال الوثائق الاستخباراتية التي رآها أو اطلع عليها“.

وليس من الواضح ما إذا كانت الوثيقة المتعلقة بماكرون التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي في أثناء مداهمته منتجع ”مارالاغو“، لها علاقة بالحياة الشخصية للرئيس الفرنسي، كما إنه ليس معروفا ما إذا كانت هذه المعلومات مستمدة من الاستخبارات الأمريكية أم أنها مصنفة.

ومع ذلك، أثار الكشف عن هذه الوثيقة السرية حالة من الهلع والذعر في جميع أنحاء العالم، كما إن حديث ترامب السابق عن طرق ماكرون سيئة السلوك والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، زاد من حدة تلك المخاوف، بحسب المجلة.

وقالت المصادر، إن ”المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين يعملون على تحديد طبيعة المعلومات التي كان يعلمها ترامب عن ماكرون والحكومة الفرنسية، وما إذا كان أيٌّ منها ذا طبيعة حساسة، مع محاولة معرفة ما إذا كان هذا الاكتشاف نوعا من خرق بيانات الأمن القومي أم أنه كان بمثابة كلام طائش“.

يُذكر أن العلاقة بين ترامب وماكرون كانت متقلبة على مر السنوات، إذ أشار ترامب في البداية إلى دعمه لمارين لوبان، منافسة ماكرون الرئاسية لعام 2017 وأشاد بها في المقابلات.

إلا أن ماكرون تجاهل الأمر ودعا ترامب كضيف شرف في موكب يوم الباستيل في عام 2017.

وبحلول عام 2019، بدأت التوترات بين الزعيمين بخصوص الخلافات حول إيران وسوريا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

واختتمت المجلة بالقول إنه ”ليست هذه المرة الأولى التي يردد ترامب فيها كلاما حول الحياة الخاصة للقادة الأجانب والسياسين، فأثناء تنافس الجمهوريان جي دي فانس، وجوش ماندل، للحصول على تأييده في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في أوهايو، روج ترامب لشائعات سمعها عن حياة ماندل الجنسية“.

وتابعت أنه ”بالإضافة إلى ذلك، امتد الأمر إلى عائلات القادة الأجانب أيضا، إذ أشارت التقارير إلى أن ترامب ألقى تعليقا فظًّا حول الحياة الجنسية لوالدة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بعد رؤية رئيس الوزراء الكندي على شاشة التلفزيون على متن طائرة الرئاسة“.