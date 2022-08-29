أوكرانيا تعلن اختراق الدفاعات الروسية في عدة قطاعات

قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.

وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الروسي أنه صد ”محاولات هجوم“ أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف جنوب أوكرانيا، مؤكدا أنه كبد قوات كييف ”خسائر جسيمة“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها إنه ”خلال اليوم، بناء على أمر مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شنت القوات الأوكرانية محاولة هجوم في ثلاثة اتجاهات في منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وتم إحباط هذه المحاولة الجديدة لعمليات هجومية من جانب العدو“.

وأضافت الوزارة أن ”وحدات الجيش الأوكراني تكبدت خسائر جسيمة في ضوء دفاع قوي للقوات الروسية“.

وأوضحت أنه ”تم تدمير 26 دبابة و32 آلية مدرعة ومقاتلتي سو-25 للجيش الأوكراني، وأن العدو خسر أكثر من 560 عسكريا“.