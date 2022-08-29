نتنياهو: لابيد وغانتس لا يفعلان شيئا حيال الاتفاق النووي الإيراني

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين، إحاطة أمنية لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو حول الاتفاق النووي المحتمل مع إيران، والجهود التي تقودها إسرائيل للتأثير على القضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء لابيد، عبر ”تويتر“: ”التقى لابيد رئيس المعارضة لإطلاعه على الاتفاق النووي مع إيران والنشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على ذلك“، لافتاً إلى أن اللقاء تناول قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي.

وأكد أنه ”لا معارضة أو ائتلاف في إسرائيل بما يخص قضايا الأمن القومي“، مضيفاً: ”إسرائيل قوية وستعمل يداً واحدة من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية من هؤلاء الذين يحاولون المساس بنا“.

بدأ لقاء رئيس الوزراء يائير لابيد مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو حيث يطلع رئيس الوزراء رئيس المعارضة على الاتفاق النووي مع إيران وعلى النشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على ذلك. كما سيتناول اللقاء قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 29, 2022

من جانبه، قال نتنياهو عقب اللقاء: ”خرجت بقلق أكثر مما دخلت، للأسف لا أرى موقفاً إسرائيلياً قوياً ضد الاتفاق النووي الخطير“، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وأضاف نتنياهو أن ”رئيس الموساد قال بصدق إنها اتفاقية أسوأ من سابقتها“، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ”لا يفعلان شيئاً“، حسب قوله.

وأشار نتنياهو إلى أنه وخلال وجوده بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل تصرف بشكل مختلف، متابعاً: ”الضغط الذي مارسناه أخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية“.

والأسبوع الماضي، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن ”الاتفاق النووي الجديد بين طهران والقوى العالمية يمنح إيران أموالاً طائلة لتمويل الإرهاب، ويوفر لها الحصانة الدولية“.

وقال نتنياهو في حينه: ”الاتفاق لا ينص على فرض قيود على استخدامها لأجهزة الطرد المركزي فائقة التطور“.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشار نتنياهو إلى أن ”واشنطن خذلت نفسها ولم تخذل إسرائيل فقط بتفاوضها مع طهران بشكل غير مباشر بهدف إحياء الاتفاق النووي السيىء، سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد“.

وشدد نتنياهو على أن ”إيران بصواريخها وبسلاح نووي قادرة على ضرب مدن أميركية“، حسب قوله.