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الجيش الروسي يعلن إحباط هجمات أوكرانية في خيرسون وميكولاييف
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 18:30 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 18:55 GMT

الجيش الروسي يعلن إحباط هجمات أوكرانية في خيرسون وميكولاييف

أعلن الجيش الروسي، يوم الإثنين، أنه صد "محاولات هجوم" أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف جنوب أوكرانيا، مؤكدا أنه كبد قوات كييف "خسائر جسيمة". وقالت وزارة

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المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الروسي، يوم الإثنين، أنه صد ”محاولات هجوم“ أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف جنوب أوكرانيا، مؤكدا أنه كبد قوات كييف ”خسائر جسيمة“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها إنه ”خلال اليوم، بناء على أمر مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شنت القوات الأوكرانية محاولة هجوم في ثلاثة اتجاهات في منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وتم إحباط هذه المحاولة الجديدة لعمليات هجومية من جانب العدو“.

وأضافت الوزارة أن ”وحدات الجيش الأوكراني تكبدت خسائر جسيمة في ضوء دفاع قوي للقوات الروسية“.

وأوضحت أنه ”تم تدمير 26 دبابة و32 آلية مدرعة ومقاتلتي سو-25 للجيش الأوكراني، وأن العدو خسر أكثر من 560 عسكريا“.

ولم تتمكن وكالة ”فرانس برس“ من تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.

وفي وقت سابق الإثنين، أكدت السلطات المحلية الأوكرانية أن قوات كييف شنت هجوما مضادا في الجنوب؛ بهدف إبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون المحتلة.

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