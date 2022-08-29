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إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 18:26 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 18:55 GMT

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت

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المصدر: رويترز

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين.

وقال التقرير السري إن إيران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهازا لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى خمسة في المئة. وأضاف أنه من بين سلسلتي أجهزة (آي.آر-6) الأخريين في المحطة تحت الأرض، كانت إحداهما تخضع للتخميل، وهي عملية تسبق التخصيب، والأخرى لم تُغذ بعد بالمادة النووية.

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