ما هو "التعويض العادل" الذي تقبل به إسرائيل مقابل "الاتفاق النووي"؟

دعت مصادر إعلامية عبرية، الإثنين، وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى الدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية، لمنح إسرائيل ”تعويضا عادلا“ مقابل الاتفاق النووي المزمع بين إيران وبين الدول الكبرى.

وقدّرت المصادر أن ”يشمل هذا التعويض منح إسرائيل ميزات عسكرية استثنائية، من شأنها أن تحقق الردع مقابل إيران؛ إذ سيكون بمقدور الأخيرة الاحتفاظ بمخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب الذي حققته بالمخالفة لاتفاق فيينا 2015“.

وأشار تقرير لموقع ”إسرائيل ديفينس“، المتخصص في الملفات العسكرية، إلى أن ”هذا التعويض ينبغي أن يتمثل في قنابل (B-61) النووية؛ حيث يمكن تركيب هذه القنابل على متن مقاتلات الجيل الخامس من طراز (F-35) التي ابتاعتها إسرائيل من الأمريكيين“.

ولفت الموقع إلى أنه في حال قبلت واشنطن، فإن الحديث سيجري وقتها عن ”تعويض عادل“ ردًا على الاتفاق النووي المزمع؛ حيث يضمن هذا الاتفاق لطهران حرية العمل بالمجال النووي في نهاية سريانه.

وذكر أن ”المغزى العملي لحصول إسرائيل على قنابل (B-61) هو امتلاكها بعد جديد من أبعاد الردع العسكري“.

والقنبلة (B61) هي القنبلة النووية الحرارية الأساسية في الترسانة الأمريكية، وهي عبارة عن سلاح نووي إستراتيجي وتكتيكي منخفض إلى متوسط، يتضمن تصميم للانفجار الإشعاعي على مرحلتين.

وبين الموقع أن ”مصادر أجنبية لا تتوقف عن الحديث عن امتلاك إسرائيل السلاح النووي، لكن المؤكد على الأقل هو امتلاكها مقاتلات أمريكية شبحية من طراز (F-35)“.

وقال إن ”الولايات المتحدة تمتلك قنابل نووية يمكن إلحاقها على متن تلك المقاتلة الأحدث، ومن ثم يمكن التحليق بها فوق جميع الرادارات والأنظمة الدفاعية دون اكتشافها“.

إحداث توازن

وأفاد بأن الاتفاق النووي الجديد ”لا يسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة قواعد عسكرية إيرانية أو مؤسسات أكاديمية، تشهد نشاطات خاصة بتطوير ومسيرة إنتاج القنبلة النووية“.

وذهب إلى أن ”واقعا كهذا، يسلب الأمم المتحدة ممثلَة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى أجهزة الاستخبارات الغربية، قدرتها على فهم ما يدور في إيران يقينًا، الأمر الذي يُحتم وجود سلاح قوي لمواجهة التداعيات“.

ورأى أن امتلاك إسرائيل قنابل (B-61) النووية من شأنه أن يشكل إضافة مهمة للردع العسكري الإسرائيلي“.

وأوضح ”إسرائيل ديفينس“ أن ”استخدام المقاتلات الشبحية الأمريكية (F-35) بوساطة سلاح الجو الإسرائيلي لإلقاء قنبلة من الطراز المذكور، يمكنه أن يتأتى من إحدى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط“.

وتوقع الموقع أن يأتي الرد الإيراني في صورة قصف لقواعد سلاح الجو الإسرائيلي ومدارج هبوط وإقلاع المقاتلات، لو أقدمت إسرائيل على هجوم نووي.

وتابع: ”تزويد إسرائيل بهذا النوع من القنابل يحمل ميزة اقتصادية أيضًا؛ إذ ستدخر إسرائيل بذلك ملايين الدولارات على تطوير سلاح من هذا النوع، كما ستحقق الولايات المتحدة فائدة تتمثل في موائمة المقاتلات الأحدث لديها مع هذا الطراز“.

وأردف: ”من يعارضون مسألة نقل التكنولوجية النووية؛ امتثالًا لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية (NPT) قد أخطؤوا في الحقيقة“.

ودلَّل على ذلك ببيع غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي إلى أستراليا، الأمر الذي يعده مثالًا على انتهاك المعاهدة.

ولفت التقرير إلى أن ”ثمة حديث عن تزويد الصواريخ الملحقة بتلك الغواصات برؤوس حربية نووية، في إطار الصراع الأمريكي الصيني“.

وختم ”إسرائيل ديفينس“، تقريره متسائلا: ”هل هذه الغواصات تعني أنها ستُستخدم لتوجيه ضربة ثانية من جانب أستراليا أو دول الغرب لو اندلعت حرب مع الصين؟“.

وقال إن الصفقة الأمريكية مع أستراليا ”تعني أن واشنطن لديها، أو على الأقل يمكنها نقل تكنولوجيا نووية لدول أخرى“.

تجدر الإشارة إلى أن المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، كان قد ذكر في تموز/يوليو 2015، أن الاتفاق النووي مع إيران ”قد يدفع إسرائيل للتخلي عن سياسة الغموض التي تتبعها بشأن برنامجها النووي“.

وحينها كانت المشكلة الأكبر هي أن اتفاق 2015، ترك ثغرة كبيرة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعلق بعدم قدرتها على فرض رقابة على الخروق التي يمكن أن تحدث، ما يعني ثغرة مماثلة لما سينجم عن الاتفاق المزمع.