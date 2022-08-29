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أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد "طال انتظاره" في جنوب البلاد
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 12:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 13:20 GMT

أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد "طال انتظاره" في جنوب البلاد

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا "طال انتظاره" في جنوب البلاد. ونقل تلفزيون سوسبيلن الأوكراني عن ناتاليا

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المصدر: فريق التحرير

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا ”طال انتظاره“ في جنوب البلاد.

ونقل تلفزيون سوسبيلن الأوكراني عن ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية، قولها: ”بدأنا اليوم عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك منطقة خيرسون“.

وبحسب ”رويترز“، فقد أكدت المتحدثة هذا النبأ بعد دقائق في إفادة صحفية.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية.

من جهتها، قررت الولايات المتحدة زيادة إنتاج أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة من طراز ”هيمارس“ من أجل مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفقا لما كشفت عنه مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية.

وكشف وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ ويليام لابالانت، عن ذلك بعد زيارة منشآت شركة ”لوكهيد مارتن“ التي تنتج ”هيمارس“ وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS)، وذلك في ولاية أركنساس، يوم الأحد.

وقالت المجلة، إن صواريخ ”هيمارس التي زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بها، لعبت دورًا حاسمًا في تصدي القوات الأوكرانية للهجوم الروسي.

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