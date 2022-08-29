ما سبب رد الصين "الهادئ" على عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان؟

ذكرت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية يوم الإثنين، أن رد الصين ”الهادئ“ تجاه عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان، أمس الأحد، كان مفاجئا للمراقبين خاصة بعد تصاعد التوتر بين البلدين إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقالت الشبكة إنه بعد تلك الزيارة في بداية الشهر الجاري أجرى الجيش الصيني بعضا من أكبر التدريبات العسكرية على الإطلاق فيما اجتازت الطائرات الحربية الصينية مضيق تايوان وأطلق الجيش صواريخ فوق تايوان.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أنه على خلفية تلك التدريبات ”حذر محللون ومسؤولون من أنه قد يصبح طبيعيا وجود الجيش الصيني بالقرب من تايوان“.

وأشارت الشبكة إلى أنه في المقابل ”تعهد المسؤولون الأمريكيون بأن واشنطن ستواصل إرسال السفن إلى مضيق تايوان“.

وأضافت ”أرسلت البحرية الأمريكية أمس الأحد طرادات صواريخ عبر المضيق الذي تدعي الصين الآن أنه مياهها الداخلية فيما تعتبر واشنطن المضيق بأنه مياه دولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“.

إشارة قوية

وقال كولين كوه، الباحث في مركز ”راجارتنام للدراسات الدولية“ في سنغافورة ”إن وجود سفينتين بدلاً من سفينة واحدة هو بالتأكيد إشارة قوية للاحتجاج ليس فقط ضد التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها بكين حول تايوان عقب زيارة بيلوسي، ولكن أيضًا يعد ردًّا على محاولة بكين تقويض الوضع القانوني للممر المائي وحرية الملاحة الطويلة عبر المنطقة“.

وأضاف ”لم يكن من المفاجئ قيام السفن الحربية الأمريكية بالعبور يوم الأحد لأنها قامت بالعشرات من هذه الرحلات في السنوات الأخيرة.. لكن ما كان مفاجئًا هو الاستجابة الصامتة من بكين“.

وبين أن ”قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني أعلنت أنها راقبت السفينتين وحافظت على حالة تأهب قصوى وأنها مستعدة لإحباط أي استفزاز“.

وأوضحت الشبكة أنه ”حتى صحيفة غلوبال تايمز الصينية التي تديرها الدولة، والمعروفة بافتتاحياتها القومية المتشددة في كثير من الأحيان، قالت إن وجود الطرادين لا يشكل تهديدًا فعليًّا لأمن الصين“.

استجابة أقوى

ولفتت الشبكة إلى أن ”عمليات العبور الماضية أثارت استجابة أقوى من بكين إذ إنه بعد أن مرت المدمرة يو إس إس بينفولد عبر المضيق الشهر الماضي، وصف الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، الولايات المتحدة بأنها مدمرة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا السفير الصيني لدى واشنطن، تشين جانج، الولايات المتحدة إلى وقف عمليات العبور البحرية قائلا ”إنها تزيد التوترات وتشجع القوات الانفصالية لاستقلال تايوان“.

وقال تشين للصحفيين في واشنطن ردًّا على سؤال حول عمليات العبور المحتملة ”إذا كان هناك أي تحرك يضر بوحدة أراضي الصين وسيادتها، فسترد الصين“.

وبشأن تصريحات الصين ”الهادئة نسبيا“، الأحد قال كوه ”أعتقد أن هناك 3 احتمالات لهذا الرد الهادئ، بالرغم من معارضتهم القوية السابقة لنية واشنطن المعلنة لمواصلة عمليات العبور هذه“.

رد فعل دولي

وأوضح أن ”الاحتمال الأول هو أن الصين قد تكون حذرة من رد الفعل الدولي، إذ يمكن اعتبار أي محاولة لتقليص الملاحة البحرية الأمريكية عبر المضيق تهديدًا لحقوق السفن من الدول الأخرى في المرور عبر الممر المائي“.

وأضاف ”ثانيا وبعد زيارة بيلوسي إلى تايوان، علقت بكين قنوات الاتصال العسكرية الرئيسة مع واشنطن؛ ما زاد من خطر حدوث سوء تفاهم في أثناء أي تفاعل بين البحرية الأمريكية والبحرية الصينية“.

أما الاحتمال الثالث وفقا لـ“كوه“، فهو أن ”هناك مجالات أخرى تتعاون فيها واشنطن وبكين، وقد لا ترغب الصين في استنزافها“.

وقال ”ليس من المنطقي إثارة المزيد من التوترات المتصاعدة التي يمكن أن تتصاعد إلى صِدام بين القوتين العظميين.“

من جانبه، أشار كارل شوستر، المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشتركة التابع لقيادة المحيط الهادئ الأمريكية في هاواي، إلى احتمال رابع.

وقال شوستر ”أعتقد أن الزعيم الصيني شي جين بينغ سيتجنب أي عمل من شأنه أن يعزز فرص الجمهوريين الأمريكيين وغيرهم من الصقور في الانتخابات المقبلة“.

وأضاف ”من الواضح أنه لا يريد أن يرى مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يسنّان تشريعات تدعم تايوان بقوة أكبر أو تحد من الاستثمار والنفوذ الصيني في الولايات المتحدة“.