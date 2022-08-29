فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة "زابوريجيا" النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنها ستقوم بعمليات تفتيش في محطة ”زابوريجيا“ للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المفاوضات التي سعت خلالها الوكالة للوصول إلى المنشأة، التي يعمل موظفوها الأوكرانيون بأوامر من القوات الروسية، وهو وضع قالت وكالة الطاقة الذرية إنه ”يهدد سلامة أكبر محطة نووية في أوروبا“.

وستقوم البعثة التي يقودها المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة في زابوريجيا، ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنه.

وقال غروسي عبر ”تويتر“ اليوم الاثنين: ”علينا أن نحمي سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا“، ونشر صورة له مع 13 موظفا آخرين على ما يبدو في صالة كبار الشخصيات في مطار فيينا.

ومضى قائلا ”نحن فخورون بقيادة هذه المهمة في زابوريجيا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي“.

ولم يحدد غروسي ولا الوكالة موعد الوصول إلى المحطة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها لن تعلق على رحلة بعثة وكالة الطاقة الذرية ”لأسباب أمنية“.

ودعت الأمم المتحدة وأوكرانيا إلى سحب المعدات العسكرية والأفراد من المحطة لضمان عدم استهدافها.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ”تويتر“، أن ”البعثة ستقيم الأضرار المادية والظروف التي يعمل فيها الموظفون بالمحطة وتحدد وظائف أنظمة السلامة والأمن“.

وستقوم أيضا ”بتنفيذ إجراءات وقاية عاجلة“، في إشارة إلى تتبع المواد النووية.