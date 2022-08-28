حكومة فرنسا: رفض مجلس الدولة ترحيل إمام مغربي سيشكل "إشارة سيئة جدا"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، يوم الأحد، أن في حال رفض مجلس الدولة طلب ترحيل الداعية الإسلامي المغربي حسن إيكويسن، ”فسيكون ذلك إشارة سيئة جدًا“، داعيًا إلى ”عدم المساومة إطلاقًا مع المتطرفين“.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارًا في بداية الأسبوع المقبل، بشأن طلب وزارة الداخلية التي تسعى إلى إلغاء قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس يعلق طلب ترحيل الداعية حسن إيكويسن إلى المغرب.

واتخذ قرار ترحيل الداعية في نهاية تموز/يوليو بسبب ”خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية“، وفق وزارة الداخلية التي تتهمه خصوصًا بإلقاء ”خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص“ وعظات تدعو إلى ”خضوع“ النساء ”لصالح الرجال“.

وفي حين أقر فيران بأن ”ليس عليه الحكم والتعليق (…) على قرار المحكمة“، إلا أنه اعتبر أن ”الفرنسيين لن يفهموا أن إمامًا يدلي بتصريحات متطرفة سوداوية للغاية مع قدرة على إلحاق الضرر، ويكره الجمهورية كثيرًا، يحتفظ بمكانه في الجمهورية“.

وتابع: ”لتكن الجمهورية نفسها بصوت مجلس الدولة من يقول ذلك…“، مؤكدًا دعمه ”لترحيل“ الإمام و“دون تقديم أي تنازلات على الإطلاق للمتطرفين الذين يهاجمون الجمهورية“.

وأشار أمر الترحيل أيضًا إلى التشجيع على ”الانفصالية“ و“ازدراء بعض قيم الجمهورية مثل العلمانية والأداء الديمقراطي للمجتمع الفرنسي“.

وولد حسن إيكويسن (58 عامًا) في فرنسا وحمل الجنسية الفرنسية حتى سحبت منه، وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة.

واعتبر حسن إيكويسن أمام المحاكم الإدارية أن ترحيله يشكل ”انتهاكا غير متناسب“ على ”حياته الخاصة والعائلية“.