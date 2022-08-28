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أمريكا: روسيا لا تقر بالخطر الإشعاعي في محطة زابوريجيا
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 16:45 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 16:50 GMT

أمريكا: روسيا لا تقر بالخطر الإشعاعي في محطة زابوريجيا

قالت الولايات المتحدة، يوم الأحد، إن روسيا لا تريد الإقرار بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية

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المصدر: رويترز

قالت الولايات المتحدة، يوم الأحد، إن روسيا لا تريد الإقرار بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ”هذا هو السبب في عرقلة موسكو صدور المسودة النهائية لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت الوزارة في بيان: ”قررت روسيا الاتحادية وحدها عرقلة توافق الآراء على الوثيقة الختامية في ختام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية“.

وتابعت: ”فعلت روسيا ذلك من أجل عرقلة الصياغة التي تقر بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا“.

ويأتي البيان بعد أن عرقلت روسيا اتفاقا يوم الجمعة، بخصوص المسودة النهائية لمراجعة معاهدة الأمم المتحدة التي تُعد حجر الزاوية في حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب انتقادات لأفعال موسكو في أوكرانيا.

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