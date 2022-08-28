إيران تنفي فشل مساعي إحياء الاتفاق النووي

علق مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية، الأحد، على ما نشرته صحيفة ”جمهوري إسلامي“ الرسمية، بشأن ”فشل خطط مساعي إحياء الاتفاق النووي وانهيار المفاوضات النووية“.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، إن ”المحتوى المنشور في صحيفة جمهوري إسلامي ليس له علاقة بالواقع“.

وأضاف أن ”العديد من الادعاءات الواردة في افتتاحيات جريدة جمهوري إسلامي ليست في الأساس موضوع تفاوض ومناقشة“.

واعتبر المصدر الإيراني الحكومي الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن ”بعض الأطراف الخارجية تحاول استغلال الأجواء الإعلامية للضغط على إيران، وتنشر يوميا العديد من الادعاءات والبيانات الكاذبة حول مضمون وعملية المفاوضات النووية“.

وطالب المصدر وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، بضرورة تبني ما أسماها بـ“المقاربة المسؤولة“، وتجنب إعادة نشر وترويج البيانات التي ليس لها مصادر واضحة.

وكانت صحيفة ”جمهوري إسلامي“ أشارت في افتتاحية لها، إلى أن ”المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية فشلت، ولم تعد هناك إمكانية لإحياء الاتفاق وفق المسودة الأوروبية“.

وقالت الصحيفة إنه ”على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة قالوا إنهم يدرسون الرد الأمريكي على أسئلتنا حول النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، لكن وسائل الإعلام نشرت النص بشكل غير رسمي، والذي يحتوي على جزء من رد أمريكا الطويل على أسئلتنا، ويظهر أن عناصر مهمة من مطالبنا لم تقبلها أمريكا“.

وأضافت: ”إذا كان هذا النص هو حقًا النص الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في ردها على إيران، فيبدو أن مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة ستذهب إلى مفاوضات مرة أخرى، والوعد الذي قطعه المفاوضون كممثلين من الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة للتوقيع على الاتفاقية التي قدموها هذا الأسبوع، لن يتم الوفاء بها“.

فيما قالت وكالة ”نور نيوز“، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم، إن ”مراجعة رد أمريكا على طلب إيران بشأن الاتفاق على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ستستغرق حتى نهاية هذا الأسبوع“.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انضمت بلاده إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، يوم الجمعة، إن ”الكرة الآن في ملعب إيران“.

وأجرى مسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة، مشاورات مكثفة مع الأمريكيين لمنع توقيع الاتفاق، وقالت إسرائيل إنها تعارض النص الحالي للاتفاق مع إيران وحذرت من أنها لن تعتبر نفسها ملزمة بها.

كما تواجه إدارة جو بايدن أيضًا ضغوطًا سياسية من الجمهوريين الأمريكيين، للامتناع عن توقيع الصفقة النووية مع إيران.

وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال في مقابلة صحفية، الأحد، إنه ”إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي في الأيام المقبلة، فسيكون من الصعب للغاية استئناف المفاوضات بعد الصيف، لأننا سندخل في سلسلة من التطورات السياسية الأخرى“.

وأضاف بوريل: ”لقد وصلنا إلى لحظة حرجة. أنا متفائل. هذا هو المليمتر الأخير لإحياء الاتفاق النووي، وقد تلقيت الرد من واشنطن، الآن، الأمر متروك لإيران للرد عليها“.