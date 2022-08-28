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طالبان تتهم باكستان بالسماح لمسيرات أمريكية باستخدام مجالها الجوي
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 10:38 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 11:15 GMT

طالبان تتهم باكستان بالسماح لمسيرات أمريكية باستخدام مجالها الجوي

قال الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية اليوم الأحد، إن باكستان سمحت لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى

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المصدر: رويترز

قال الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية اليوم الأحد، إن باكستان سمحت لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى أفغانستان، وهي تهمة نفتها إسلام آباد في الآونة الأخيرة في أعقاب غارة جوية أمريكية في كابول.

وأضاف يعقوب في مؤتمر صحفي في كابول إن ”طائرات أمريكية مسيرة تدخل أفغانستان عبر باكستان“.

وقال ”وفقًا لمعلوماتنا، فإن الطائرات المسيرة تدخل عبر باكستان إلى أفغانستان، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني. نطلب من باكستان عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا“.

ونفت السلطات الباكستانية ضلوعها أو معرفتها مسبقًا بغارة لطائرة مسيرة قالت الولايات المتحدة إنها نفذتها في كابول في يوليو/ تموز وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقد تؤدي تصريحات يعقوب إلى تفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين في وقت تتوسط فيه حركة طالبان الأفغانية في محادثات بين باكستان وجماعة طالبان الباكستانية.

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