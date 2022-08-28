بعد تخليها عن الميغ الروسية.. سلوفاكيا تعهد إلى التشيك وبولندا حماية أجوائها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت سلوفاكيا السبت أن بولندا وجمهورية التشيك المجاورتين سوف تقومان بحماية مجالها الجوي، مع وقف الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي تحليق طائراتها الميغ-29 الروسية وريثما تستبدلها بطائرات أمريكية جديدة.

ووقّع وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد ونظيرته التشيكية يانا تشيرنوشوفا ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشاك اتفاقا بهذا الشأن.

وقالت مارتينا كوفال كاكاتشيكوفا المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية في بيان إن ”الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر، عندما يتم وقف تشغيل الطائرات السلوفاكية المقاتلة من طراز ميغ-29“.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستعمد الى وقف تحليق طائرات الميغ لأن صيانتها أصبحت مكلفة للغاية، مشيرة الى أن الفنيين الروس سيغادرون بشكل تدريجي.

وفي نيسان/أبريل الماضي صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر أن بلاده قد ترسل طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

لكن وزير الدفاع السلوفاكي نفى منتصف الشهر الجاري تقارير عن تسليم سلوفاكيا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، قائلا إن بلاده تدرس حاليا ما ستفعله إنما لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وستحمي جمهورية التشيك وبولندا الأجواء السلوفاكية الى حين الانتهاء من استبدال طائرات الميغ الروسية بمقاتلات أميركية جديدة من طراز أف-16، حيث من المقرر أن يتم التسليم خلال عام 2024.