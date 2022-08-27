تركيا تعلن مقتل 7 من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن الجيش التركي قام بتحييد سبعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عملية شمال العراق.

وقالت الوزارة على ”تويتر“ إن ”عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي“.

وعادة ما تستخدم كلمة ”تحييد“ لتعني القتل.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية بالعراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.