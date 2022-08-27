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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا 3 مرات في 24 ساعة
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 11:31 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 11:40 GMT

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا 3 مرات في 24 ساعة

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتبادلت روسيا

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المصدر: فريق التحرير

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة أدى، يوم الخميس، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم؛ الأمر الذي أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء.

من جانبها، حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية، من مخاطر ”انتشار مواد مشعة“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأفادت ”إينرغو أتوم“ بأن القوات الروسية ”قصفت مرارا خلال يوم أمس، الموقع، وثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة“، مشيرة في الوقت نفسه إلى ”مخاطر كبيرة باندلاع حريق“.

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