بالاتفاق مع بوتين.. رئيس بيلاروسيا يعلن تعديل طائرات مقاتلة لحمل أسلحة نووية

كشفت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عن اكتمال إعادة تجهيز الطائرات العسكرية البيلاروسية لإمكانية حمل أسلحة نووية.

قال لوكاشينكو للصحفيين، إنه ”تم إدخال تعديلات على طائرات حربية من طراز سو-24 كي تتمكن من حمل أسلحة نووية“. مؤكدا أنه اتفق في السابق على هذه الخطوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولا تملك روسيا البيضاء أسلحة نووية، لكنها حليف لموسكو وسمحت باستخدام أراضيها في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستزود بيلاروسيا بأنظمة صواريخ تكتيكية يمكنها حمل رؤوس نووية.