لابيد: أمريكا أدرجت بعض المطالب الإسرائيلية في مسودة "النووي الإيراني"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن أساليب الضغط الإسرائيلية على الولايات المتحدة بشأن الاتفاق الإيراني كان لها بالفعل بعض الآثار الإيجابية.

وأضاف لابيد: ”الأمريكيون قبلوا جزءاً كبيراً من المطالب التي أردناهم أن يدرجوها في مسودة الاتفاق النووي“، مشدداً على أنه ”تغيير مرحب به، والحوار معهم جيد وسنواصله“.

وكرر لابيد أن ”الصفقة الحالية هي صفقة سيئة“، مشيراً إلى وجود جهود إسرائيلية مكثفة هذا الأسبوع للتأثير على المفاوضات بين طهران والقوى العالمية العظمى.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء ”مناقشات مكثفة للغاية“ حول هذه القضية الإيرانية، بالإضافة إلى زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، والتي بدأت اليوم الخميس.

وجاءت تعليقات لابيد بعد ساعات فقط من تقرير في موقع ”واللا“ الذي زعم فيه أن المسؤولين الإسرائيليين أقل قلقاً من احتمال منح الولايات المتحدة تنازلات كبيرة لطهران في أعقاب الاتفاق المزمع توقيعه.

ونقل موقع ”واللا“ العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن ”الولايات المتحدة شددت موقفها رداً على اقتراحات إيرانية بشأن أحدث مسودة اقتراح للاتفاق النووي التي يجري التفاوض عليها في فيينا بين طهران والقوى العالمية“.

كما أشار التقرير إلى أن سلسلة التصريحات العلنية الصادرة عن إسرائيل في الأيام الأخيرة ساعدت في الضغط على البيت الأبيض ضد تقديم تنازلات.

وقال المسؤول للموقع العبري إن ”الولايات المتحدة أكدت لحولتا أنها لن تستسلم للمطالب الإيرانية بشأن إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية المشتبه بها، ولن ترفع العقوبات عن الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني“.

وأدلى لابيد وغانتس وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بتصريحات علنية في الأيام الأخيرة محذرين من خطر الصفقة الناشئة.