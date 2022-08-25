بعد أشهر من المفاوضات.. أحزاب اليسار التركية تشكل "ائتلاف العمل والحريات"

أعلن كل من حزب حركة العمال وحزب العمل وحزب الشعوب الديموقراطية، واتحاد المجالس الاشتراكية، وحزب العمال التركي وحزب الحرية الاجتماعية، تشكيل ائتلاف انتخابي ثالث تحت اسم ”ائتلاف العمل والحريات“، وذلك استعدادا لدخول الانتخابات المقبلة.

ويأتي الإعلان بعد الاجتماع الذي جمع الأحزاب الستة في مقر حزب العمل التركي في إسطنبول، حيثُ تمت مناقشة المستجدات السياسية إضافة لتحديد اسم وخارطة طريق الائتلاف المزمع الإعلان عنه رسمياً نهاية الشهر المُقبل.

وجاء في البيان الصحفي المشترك الصادر عن أحزاب الائتلاف الجديد: ”وصلنا إلى الخطوات الأخيرة لاستكمال التحالف الذي يهدف إلى توسيع النضال في كل مناطق تركيا، في شوارعها وساحاتها وحقولها ومصانعها ومدارسها وجامعاتها، ومشاركة مطالب ونضالات العمال، النساء والشباب والمزارعين والمنتجين“.

وأضاف: ”قررنا أن نشارك الرأي العام في سبتمبر القادم مبادئ النضال وإطار البرنامج السياسي وخارطة الطريق التي تغطي قبل الانتخابات وبعدها للتحالف الذي سيوحد النضال من أجل التغيير على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية القوية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة يومًا بعد يوم“.

وأكد البيان ”نحن ندرك مسؤوليتنا التاريخية ومصممون على التحرك وفقًا لذلك“، مشيرًا إلى أن التحالف ”سينمو بمشاركة ومساهمة ودعم جميع الشرائح، وقوى المعارضة السياسية والاجتماعية التي تقاوم سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، المعادية للشعب، ونريد التخلص من هذا النظام والسلطة، ومحاسبة المسؤولين عنها“.

وخلصت أحزاب اليسار التركي المنضوية تحت لواء الائتلاف الجديد إلى التأكيد على أن ”إقامة نظام اجتماعي وسياسي شعبي على أساس قيم العمل والسلام والحرية والديمقراطية أمر ممكن بقوة كل شرائح المجتمع المضطهدة والمستغلة“، وفق نص البيان.