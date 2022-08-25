البيت الأبيض: روسيا يجب أن توافق على منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إنه ينبغي على روسيا الموافقة على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرتها منذ مارس آذار.

وأضافت في تصريحات للصحفيين بأن الرئيس جو بايدن أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا إلى نزع السلاح من محطة الطاقة النووية الضخمة التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وقال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخلها وحولها.

وقال غوتيريس في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأسبوع الماضي بعد محادثات في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، إنه ينبغي سحب العتاد العسكري والقوات من المصنع، ودعا إلى بذل الجهود للتأكد من أنها ليست هدفًا للعمليات العسكرية.

وأضاف: ”يجب عدم استخدام المنشأة ضمن أي عملية عسكرية.. وبدلًا من ذلك، هناك حاجة ماسة إلى اتفاق لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية في زابوريجيا ولضمان سلامة المنطقة“.