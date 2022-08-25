الحكومة اليونانية تنتقد صحفية بسبب مقال عن فضيحة التنصت على الهواتف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصفت الحكومة اليونانية الخميس مقالاً عن فضيحة التنصت على الهواتف لمراسلة موقع ”بوليتيكو يوروب“ اليوناني بأنه ”غير دقيق“ واستهدفت مباشرة صحفية هذا الموقع الإعلامي ما أثار استياء نقابات الصحفيين التي تحدثت عن ممارسة ”ضغوط“ على الإعلام.

وأعلن ياناكيس ايكونومو المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي أن ”تحقيق قسم براسلز بلايبوك (Brussels Playbook) في بوليتيكو تضمن حقائق غير دقيقة وأحكاما واضطرت الحكومة ولديها الحق في الرد بنشر إعلان وكذلك ببعث رسالة إلى بوليتيكو للاعتراض“.

ونشرت ”بوليتيكو يوروب“ الأربعاء مقالاً بقلم نكتاريا ستامولي مراسلة في اليونان يكشف مقتطفات من رد الحكومة اليونانية على رسالة آنا غاليغو توريس مديرة العدل وخدمة المستهلك في المفوضية الأوروبية التي طلبت من الحكومة اليونانية في نهاية تموز/يوليو، تفاصيل عن التحقيق في قضية الاستخدام المزعوم لبرنامج بريديتور (Predator) غير القانوني في اليونان التي تسببت بفضيحة سياسية.

وانتقد مقال ”بوليتيكو يوروب“ رد أثينا لبروكسل: ”بينما قالت السلطات اليونانية في هذه الرسالة إنها تحت تصرف المفوضية“ لتقديم معلومات عن التحقيق، في نفس الوقت اقترحت على بروكسل ”عدم الاستناد إلى تقارير بعض وسائل الإعلام التي يجب إثباتها“.

واتهم ايكونومو كاتبة المقال نيكتاريا ستامولي باختيار ”انتقائي“ للمقتطفات ورحب بمقال جديد نشرته صحيفة بوليتيكو الخميس تضمن ”توضيحات“ بشأن فضيحة التنصت.

والأربعاء اتهم نيكتاريا ستامولي التي هي أيضا رئيسة الرابطة اليونانية للصحافة الأجنبية (FPA) ”بأنها معروفة لصلاتها مع حزب سيريزا“ حزب اليسار المعارض الرئيس.

وأثارت تصريحات ايكونومو رد فعل من اتحادات الصحفيين اليونانيين والأجانب التي تحدثت عن ”ضغوطات حكومية على الإعلام اليوناني والأجنبي“.

وتحمل الحكومة المحافظة مرارا مسؤولية تراجع حرية الصحافة في اليونان في السنوات الماضية.

وكتبت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ أن ”يانيس ايكونومو حاول تقويض عمل نيكتاريا ستامولي وبوليتيكو يوروب بعد التحقيق عن فضيحة التنصت“ ودعت ”السلطات إلى وقف الضغوط على الإعلام اليوناني والأجنبي“.

ورد ايكونومو الخميس بالقول إن ”حرية الصحافة ليست مهددة بالحوار والمواجهة العلنية“ مؤكدا أن ”الحوار بين السياسيين والصحفيين ضروري“ لإطلاع الجمهور بشكل أفضل.

لكنه أقر بأن التصريحات التي أدلى بها الأربعاء واستهدفت ستامولي مباشرة كان ”مبالغا فيها ويمكن تفاديها“.