بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما، اليوم الخميس، بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون فيما دخلت الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.

ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون وفقا للمرسوم المنشور على البوابة التشريعية للحكومة.

ولم تكشف موسكو عن أي خسائر بشرية في الصراع منذ أسابيعه الأولى، لكن مسؤولين غربيين وحكومة كييف يقولون إن العدد بالآلاف.

كانت آخر مرة أدخل فيها بوتين تعديلات على حجم الجيش الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عندما تم تحديد عدد المقاتلين عند 1.01 مليون من إجمالي عدد القوات المسلحة، بما في ذلك غير المقاتلين، البالغ 1.9 مليون.

ولم تذكر روسيا عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى من الحملة عندما قالت إن 1351 من جنودها قتلوا.

وتقول تقديرات غربية إن العدد الفعلي يمكن أن يكون عشرة أضعاف ذلك على الأقل، بينما تقول أوكرانيا إنها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 45 ألف جندي روسي منذ بدء الصراع، الذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة، في 24 فبراير/ شباط.

وأحجمت كييف أيضا عن نشر معلومات عن عدد جنودها الذين لقوا حتفهم في الحرب، لكن يوم الإثنين قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية في تحديث نادر، إن ما يقرب من تسعة آلاف جندي قتلوا.

ولم يذكر مرسوم بوتين كيف سيتم تحقيق الزيادة في عدد الجنود، ولكنه أصدر تعليمات للحكومة بتخصيص الميزانية المطلوبة لذلك.