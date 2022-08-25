موسكو تعلن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني في قصف على محطة قطارات

قالت روسيا، الخميس، إنها قتلت ”أكثر من 200 جندي أوكراني“ في قصف استهدف، الأربعاء، محطة للسكك الحديد في وسط أوكرانيا، فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن صاروخ إسكندر ”أصاب بشكل مباشر قطارًا عسكريًا في محطة تشابلين في منطقة دنيبروبتروفسك؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية“، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

وأضافت أن هذا القطار كان ”في طريقه إلى مناطق القتال“ في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين قوات كييف وقوات موسكو.

ونفذت الضربة، التي أدانتها بشدة دول عدة، في العيد الوطني لأوكرانيا الذي يصادف أيضًا نهاية ستة أشهر منذ الغزو الروسي على أوكرانيا.

وأفادت السلطات الأوكرانية أن 25 شخصًا، بينهم طفلان، قتلوا الأربعاء في قصف استهدف محطة للسكك الحديد ومنازل في قرية تشابلين التي يبلغ عدد سكانها قرابة ثلاثة آلاف شخص.