رئيس القضاء الإيراني يهدد المحتجين على انقطاع المياه

هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي، الخميس، المحتجين في محافظة همدان غرب إيران، الذين خرجوا للشوارع لليوم الثاني على التوالي ضد السلطات بسبب أزمة مياه الشرب في المحافظة.

وقال محسني إيجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: ”سنتعامل بشكل سريع وحاسم مع الأشخاص الذين يزعجون أمن وسلام الشعب الإيراني. الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه“.

وأوضح: ”لن نسمح للأشرار بإثارة الخوف والقلق لدى الناس بأفعالهم الإجرامية وتعكير صفو الأمن النفسي للناس“.

وفي سياق متصل، اعترفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، من بينها وكالة أنباء ”فارس نيوز“ بخروج احتجاجات في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في محافظة همدان غرب إيران.

وتشهد همدان منذ أيام احتجاجات مطلبية على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، فيما قالت الوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”المحتجين أطلقوا شعارات ضد المسؤولين وطالبوهم بحل الأزمة سريعا“.

وتشير تقارير إخبارية إيرانية، إلى أن المياه تنقطع لأكثر من 12 ساعة في اليوم بـ“همدان“، إضافة لعدم القدرة على استخدامها بسبب انخفاض الضغط.

وتعزو السلطات المحلية انقطاع المياه عن المدينة إلى ”الانخفاض في هطول الأمطار في السنوات الأخيرة، وكذلك الزيادة في عدد سكان همدان، إلى جانب الاستهلاك المفرط للمياه في القطاع الزراعي“.

وقال موقع ”خبر أونلاين“، إن ”الانقطاع المتكرر للمياه من الساعة 11:00 مساءً وحتى 5:00 صباحًا مستمر منذ عدة أشهر، لكن الانقطاع لأكثر من ثماني ساعات خلال النهار ومجموع أكثر من 12 ساعة دون ماء؛ جعل حياة الناس أكثر صعوبة“.

ومن جهة أخرى، أعلن مساعد مدير شركة المياه والصرف الصحي بهمدان، أن احتياطي سد ”إكباتان“ وصل إلى أدنى مستوى له حاليا، مطالبا المواطنين بتقليل استهلاك المياه إلى أقصى قدر ممكن.

فيما ذكرت صحيفة فرهيختغان المقربة من المتشددين، في مقال لها تعليقا على احتجاجات سكان همدان، أن ”على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقل الاحتجاجات المطلبية الحقّة في همدان، التي تريد إيصال صوتها للمسؤولين بطريقة سلمية وعدم تجاهلها“.

وأضافت الصحيفة ”لابد من تغطية الاحتجاجات عبر وسائل الإعلام الوطنية لامتصاص غضب الجماهير المعترضة والسيطرة عليهم“.

فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية، الخميس، إن سكان مدينة بروجرد بمحافظة لرستان غرب إيران، أيضا خرجوا باحتجاجات مساء الأربعاء، بسبب أزمة المياه.

وبحسب سكان هذه المدينة، فإن المياه المنقولة بالأنابيب مقطوعة بشكل يومي لفترة طويلة، ويضطر الناس للحصول على مياه الشرب والغسيل في عملية غير صحية ومن صهاريج متنقلة.