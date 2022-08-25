هذه أكبر 5 خسائر روسية في حرب أوكرانيا

أفادت مجلة ”فوربس“ الأمريكية بأن أكبر 5 خسائر عسكرية تحملتها القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا بلغت حوالي مليار دولار، وكان أبرزها سفينة ”موسكفا“.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، الخميس، إلى أن تدمير موسكفا، أبرز سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي في شهر نيسان/ أبريل الماضي، كلف الرئيس فلاديمير بوتين ما يقرب من 750 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها أصابت السفينة وأغرقتها، رغم أن روسيا قالت إن حريقًا على متنها أدى لغرق الطراد.

ووفقا للتقرير، فإن الخسائر الأربع الأخرى شملت طائرة من طراز Il-76 بقيمة 86 مليون دولار، وسفينة هجومية برمائية ”ساراتوف“ بقيمة 75 مليون دولار، وطائرة من طراز Su-30SM بقيمة 50 مليون دولار، ومقاتلة من طراز Su-34 بقيمة 40 مليون دولار.

وبحسب فوربس، فإنه خلال 6 أشهر من بداية الحرب في 24 شباط/ فبراير الماضي حتى أمس، فقدت روسيا 12142 قطعة من المعدات بقيمة 16.56 مليار دولار، مضيفة أن العدد الإجمالي لا يشمل الصواريخ الروسية.

وأوضحت ”نيوزويك“ أن ذكرى الستة أشهر لبدء الحرب أمس الأربعاء، التي تصادف أيضًا يوم استقلال أوكرانيا، تعتبر علامة بارزة في صراع اعتقد البعض أنه سيؤدي إلى نصر روسي سريع.

وأضافت:“ لكن أوكرانيا استفادت من الأسلحة التي قدمها الغرب، بما في ذلك أنظمة الصواريخ العالية الحركة (HIMARS) الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، لتنفيذ ضربات ناجحة ضد أهداف روسية..

وبينما تسجل أوكرانيا هذه الانتصارات، ذكرت تقارير أن موسكو تنفذ عمليات تجنيد إجبارية لملء الأدوار الشاغرة في صفوفها مع تقديم حوافز نقدية للقوات الحالية لتحفيزها على القتال“.

وفي تغريدة الاثنين، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد باري ماكافري إن بوتين ”نفدت منه أفكاره“ وسوف يرى الأمور تزداد سوءًا لنفسه بسرعة في الحرب.

وتابع: ”جيش بوتين بات عمليًا في صندوق بينما روسيا ككل تظهر بوادر ضغوط شديدة من الخسائر العسكرية المتزايدة والعزلة الاقتصادية“.

وعلى عكس تقييم ماكافري، واصلت روسيا التعبير عن ثقتها في قدرتها على النجاح في ”عمليتها العسكرية الخاصة“، إذ أعلن إيفان نيتشايف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن أهداف البلاد في الحرب في أوكرانيا ستتحقق.

وقال: ”فقط عندما تتحقق (أهداف روسيا)، سيكون من الممكن ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة“.