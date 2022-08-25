قائد الشرطة في اليابان يستقيل على خلفية اغتيال شينزو آبي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا، اليوم الخميس، أنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 08 تموز/ يوليو خلال تجمع انتخابي في منطقة نارا.

وقال ناكامورا: ”قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي“.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي يعرض بالتفصيل نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق.

وأضاف ناكامورا: ”بينما كنا ندقق في الحادث، قررنا البدء من جديد وإصلاح نظامنا الأمني“.

وأوقف المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال على الفور ويعتقد أنه استهدف آبي لأنه يعتقد أنه مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضا باسم ”طائفة مون“.