أمريكا تدعو إلى محادثات لإنهاء القتال بين قوات إثيوبيا ومتمردي تيغراي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حضّت الولايات المتحدة، الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، على إجراء محادثات لإنهاء القتال، وذلك مع تجدد المعارك بين الطرفين.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعو ”حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود للدفع قدما بالمحادثات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة“.

وأكد المتحدث أن الهدنة التي استمرت 5 أشهر، ”أنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى“.

واستؤنفت المعارك الأربعاء في شمال إثيوبيا، على المناطق الحدودية لتيغراي حيث يتبادل متمردو الإقليم والحكومة الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت قبل 5 أشهر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى وقف إطلاق النار ”فورا“ في إثيوبيا.

وقال غوتيريش للصحافيين: ”أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا“، مضيفا ”أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة إلى محادثات السلام بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي“.

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن ”قلقه العميق“ من تجدد القتال.

ودعا موسى فقي محمد، في بيان، إلى ”وقف فوري للاعمال العدائية“، وحضّ الطرفين على ”استئناف المحادثات سعيا إلى حل سلمي“ للصراع المستمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وصباح الأربعاء، اتّهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولاً بشن ”هجوم واسع“ على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ“خرق“ الهدنة.

وأعلن سلاح الجو الإثيوبي الأربعاء إسقاط طائرة قال إنها كانت تحمل أسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان.

وهذه المعارك هي الأولى منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية آذار/ مارس أتاحت الاستئناف التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعيش ظروفًا قريبة من المجاعة.