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الجيش الأمريكي يعلن إصابة أحد جنوده إثر هجمات في سوريا
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 0:05 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 1:15 GMT

الجيش الأمريكي يعلن إصابة أحد جنوده إثر هجمات في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة، في هجمات وقعت يوم الأربعاء في سوريا. وأضاف الجيش في بيان له، أنه يجري فحص جنديين آخرين. يأتي ذلك في أعقاب

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المصدر: رويترز

أعلن الجيش الأمريكي، إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة، في هجمات وقعت يوم الأربعاء في سوريا.

وأضاف الجيش في بيان له، أنه يجري فحص جنديين آخرين.

يأتي ذلك في أعقاب هجمات صاروخية في سوريا، يوم الأربعاء، نفذتها فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن مسلحين شنوا هجمات صاروخية على موقعين في سوريا.

وأضافت أن هذا دفع القوات الأمريكية للرد من طائرات هليكوبتر قتلت وفقا لتقديرات أولية اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا أحد هذه الهجمات.

وهذا التبادل لإطلاق النار يوم الأربعاء هو أحدث تصعيد للوضع في سوريا حيث يتمركز 900 جندي أمريكي، ويأتي في أعقاب ضربات جوية أمريكية في سوريا يوم الثلاثاء.

واستهدفت هذه الضربات الأمريكية منشآت تستخدمها فصائل متحالفة مع إيران، في محاولة لمنع تكرار الهجمات التي تستهدف جنودا أمريكيين بعد هجوم في 15 آب/ أغسطس بطائرات مسيرة تعتقد واشنطن أنها مصنوعة في إيران.

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