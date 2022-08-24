أوكرانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف محطة قطارات إلى 22 قتيلا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا، إلى 22 قتيلا.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية، إن ”تشابلينو هي ألمنا اليوم.. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا بينهم 5 احترقوا داخل سيارة“.

وأضاف: ”قضى فتى يبلغ 11 عاما دمّر صاروخ روسي منزله“.

وتابع أن الضربة كانت ”مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب“.

وكان زيلينسكي أعلن سابقا أن الحصيلة بلغت 15 قتيلا.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا ”محطة مفصلية حزينة ومفجعة“.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن: ”يمثل اليوم محطة مفصلية حزينة ومفجعة بعد ستة أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير“.

وندد بـ“عواقب هذه الحرب العبثية، خارج حدود أوكرانيا“، مجددا ”قلقه العميق“ إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضاف أن ”أي تصعيد آخر للوضع قد يؤدي إلى التدمير الذاتي“، فيما التقى مديرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والوكالة الذرية الروسية روساتوم أليكسي ليخاتشيف في اسطنبول لمناقشة بعثة تفتيش لتفقد المحطة.