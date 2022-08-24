باكستان ترفض إغلاق التحقيق الهندي بشأن إطلاق صاروخ بالخطأ

رفضت باكستان، إغلاق الهند لتحقيق في حادث إطلاق صاروخ أسرع من الصوت على الأراضي الباكستانية، وكررت مطالبتها بإجراء تحقيق مشترك، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال سلاح الجو الهندي، الثلاثاء، في ختام تحقيقه، إن الحكومة أقالت 3 ضباط لإطلاقهم صاروخًا بطريق الخطأ على باكستان. وهو الحادث الذي تعامل معه الطرفان المسلحان نوويًا، بهدوء إذ لم يؤدِ إلى وقوع إصابات.

وجرى إطلاق صاروخ كروز من طراز براهموس، القادر على حمل أسلحة نووية والمخصص للهجوم الأرضي والذي طورته روسيا والهند بشكل مشترك، في التاسع من آذار/ مارس الماضي، مما دفع باكستان إلى طلب إجابات من نيودلهي حول آليات السلامة المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق العرضية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد ”ترفض رفضًا قاطعًا إغلاق الهند المزعوم للتحقيق في الحادث غير المسؤول مطلقًا، وتكرر مطالبتها بإجراء تحقيق مشترك“.

وقال سلاح الجو الهندي في بيانه إن ”لجنة تم تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث خلصت إلى أن عدم التزام 3 ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ“.

وأضاف أن الحكومة أقالت الضباط الثلاثة بأثر فوري.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: ”لم ترد الهند على طلب باكستان إجراء تحقيق مشترك، وتهربت أيضًا من الأسئلة التي طرحتها باكستان فيما يتعلق بنظام القيادة والتحكم المعمول به في الهند وبروتوكولات السلامة والأمن وسبب تأخر الهند في إقرارها بإطلاق الصاروخ“.

وشدد بيان الخارجية الباكستانية، على أنه إذا لم يكن لدى الهند ما تخفيه فعليها أن تقبل طلب باكستان إجراء تحقيق مشترك.