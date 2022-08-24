مصادر: تبادل إطلاق النار بين الجيش الأمريكي ومقاتلين متحالفين مع إيران في سوريا

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي شن هجوما مضادا في سوريا بعد أن تعرض لهجوم صاروخي من قبل فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما يعتقدان أن هجوم الجيش أسفر عن مقتل عدد غير معروف من المهاجمين المتحالفين مع إيران. ولم يعلق المسؤولون على أي خسائر أمريكية محتملة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن بقايا طائرات مسيرة من هجوم 15 آب/ أغسطس في سوريا تشير إلى أنها تعود مباشرة إلى إيران.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون إنه على علم بتقارير تتحدث عن ”تبادل إطلاق نار“ جديد في سوريا، بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي توجيه سلسلة ضربات جوية في البلاد ضد منشآت تستخدمها فصائل متحالفة مع إيران.

وقال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة في إفادة صحفية: ”سنبلغكم بالمزيد عندما نعرف“، مضيفا أن الجيش الأمريكي لن يتردد في الدفاع عن أفراده.