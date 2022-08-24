واشنطن: روسيا قد تعلن تنظيم استفتاء "صوري" هذا الأسبوع بمناطق سيطرتها في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قد تعلن اعتبارا من هذا الأسبوع عن استفتاء واحد أو أكثر تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن ”القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية“.

وأضاف ”في الواقع، قد نرى إعلانا روسيا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع“.

وتابع: ”لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تواصل التحضير لاستفتاءات زائفة“ في خيرسون في الجنوب وزابوريجيا وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وكذلك في خاركيف.

وأوضح كيربي: ”كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في غاية الوضوح، أي محاولة للسيطرة على أراض أوكرانية ذات سيادة ستعتبر غير شرعية“.

وتتوقع الولايات المتحدة بأن ”تتلاعب روسيا بنتائج هذه الاستفتاءات لتوحي بأن الشعب الأوكراني يريد الانضمام لروسيا“ كما ذكر المتحدث الأمريكي، وقال: ”إنه امر غير صحيح“.

وأشار إلى العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة بين السكان الأوكرانيين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف وأظهرت أن أكثر من 90% من الأوكرانيين لا يريدون الالتحاق بروسيا.

وسيجري الرئيس جو بايدن الذي أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار، هي الأهم حتى الآن، اتصالا هاتفيا الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لكيربي.

وأوضح: ”سنستمر في حشد العالم الحر وفي تشجيع حلفائنا وشركائنا على دعم اوكرانيا التي تدافع عن سيادتها“.