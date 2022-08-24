الاتحاد الأفريقي يعرب عن "قلقه" من تجدد القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن ”قلقه العميق“ من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، ودعا إلى ”وقف التصعيد“.

ودعا موسى فقي محمد في بيان ”إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحضّ الطرفين على استئناف المحادثات سعيًا إلى حل سلمي“ للصراع المستمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما استؤنف القتال، الأربعاء، بعد هدنة استمرت 5 أشهر.

ويقود مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر، منذ 21 شهرًا، في شمال إثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية.

وأكد فقي ”التزام الاتحاد الأفريقي المستمر العمل مع طرفي النزاع لدعم عملية سياسية توافقية لصالح البلاد“، داعيًا الجانبين إلى التواصل مع أوباسانجو.