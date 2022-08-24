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أخبار

أمام مجلس الأمن.. زيلينسكي: على روسيا وقف الابتزاز النووي
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 16:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 16:25 GMT

أمام مجلس الأمن.. زيلينسكي: على روسيا وقف الابتزاز النووي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن على روسيا "وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط" و"الانسحاب التام" من محطة

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المصدر: إرم نيوز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن على روسيا ”وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط“ و“الانسحاب التام“ من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي عقد في نيويورك لمناسبة مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يركز على أوكرانيا، إن روسيا أطلقت صواريخ على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

وتابع زيلينسكي عبر رابط فيديو ”، بحسب ”فرانس برس“: ”هذه هي حياتنا كل يوم. هذه هي الطريقة التي استعدت بها روسيا لجلسة الأمم المتحدة هذه“.

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا في الضربات الصاروخية، محذرا من أن عدد القتلى ربما يرتفع.

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