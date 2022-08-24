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أخبار

إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 15:45 GMT

إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء

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المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص ”النهائي“ الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وبدأت بدراسته.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن طهران ”تلقت هذه المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات“، مشيرا إلى أن ”عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها“.

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