إسرائيل تعلن إحباط عمليتي تهريب أسلحة من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة عند الحدود الأردنية، في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية.

‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له عبر ”تويتر“، إن ”قوات تابعة للجيش، بالتعاون مع شرطة إسرائيل رصدوا 4 مشتبه بهم حاولوا تهريب أسلحة بالقرب من البحر الميت على الحدود مع الأردن“.

رصدت قوات جيش الدفاع بالتعاون مع شرطة إسرائيل 4 مشتبه بهم في محاولة تهريب اسلحة بالقرب من البحر الميت على الحدود مع الأردن

ومع وصول قواتنا الى المنطقة تم ضبط اسلحة من نوع M16 و3 مسدسات بقيمة 400,000 ش.ج

قوات الأمن مستمرة بجهودها لاحياط عمليات التهريب والحفاظ على أمن إسرائيل pic.twitter.com/95XtOF1JiO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 24, 2022

وأوضح أدرعي، في تغريداته، أنه ”مع وصول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة تم ضبط أسلحة من نوع M16 و3 مسدسات بقيمة 400.000 شيكل (122 ألف دولار)“.

وأكد أن ”قوات الأمن الإسرائيلية مستمرة بجهودها لإحباط عمليات التهريب والحفاظ على أمن إسرائيل“.

‏كما أكد أدرعي، أن جنود تابعين للجيش الإسرائيلي بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة، أحبطوا محاولة تهريب أسلحة في منطقة الأغوار، بعد أن رصدت القوات، مركبتين أثارت الشبهات أثناء محاولتها تهريب أسلحة.

وأضاف: ”بعد مطاردة قوات الجيش تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم كان بحوزتهم ثلاث بنادق، حيث تم نقلهم وتسليمهم للشرطة للتحقيق“.

أحبط جنود جيش الدفاع بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة، محاولة تهريب أسلحة في منطقة الأغوار، بعد أن رصدت قواتنا، صباح اليوم، مركبتين أثارت الشبهات أثناء محاولتها تهريب أسلحة. بعد مطاردة تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم كان بحوزتهم ثلاث بنادق، حيث تم نقلهم وتسليمهم للشرطة للتحقيق. pic.twitter.com/ad5854FskJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2022

وتتكرر حوادث تهريب الأسلحة بمختلف أنواعها بشكل كبير خلال الفترة الماضية عند الحدود الأردنية مع إسرائيل، حيث أحبط الجيش عددا كبيرا منها خلال الأشهر الماضية.

ومطلع الشهر الجاري، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، أنه أحبط محاولة تهريب 8 بنادق من طراز شتوجان في منطقة غور الأردن.

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي، تم إلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم مع اقترابهم من السياج الحدودي من الأراضي الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.

وتربط إسرائيل، والأردن علاقات أمنية واقتصادية وثيقة، حيث تم تعزيزها خلال الأشهر الماضية، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، في إطار التعاون المشترك في عدد من المجالات أبرزها الطاقة، والمياه.