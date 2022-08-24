إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة تنقل أسلحة لمتمردي تيغراي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن سلاح الجو الإثيوبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة قال إنها كانت تحمل أسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية ”إنا“.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الجنرال تيسفايي أيالو قوله إن ”الطائرة التي انتهكت مجالنا الجوي من السودان… وكانت تهدف إلى إمداد المجموعة الإرهابية بالسلاح أسقطتها قواتنا الجوية البطلة“ دون تحديد تاريخ الحادث.

وأضافت أن الطائرة ”يعتقد أنها ملك للأعداء التاريخيين الذين يريدون ضعف إثيوبيا والذين يدعمون منذ سنوات جبهة تحرير شعب تيغراي“، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تبادلت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي، الاتهامات بشأن انتهاك الهدنة واستئناف المعارك في شمال البلاد.

وأكدت الحكومة الإثيوبية استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين ”بانتهاك“ الهدنة التي تم التوصل إليها منذ خمسة أشهر.

وقالت في بيان، إن متمردي تيغراي ”تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية“ وشنوا ”هجوما اليوم في الساعة 05,00″ (02,00 ت غ) في منطقة تقع جنوب تيغراي و“انتهكوا الهدنة“.

في المقابل، اتهم متمردو تيغراي الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها بشن ”هجوم واسع“ على جنوب تيغراي الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا لوكالة ”فرانس برس“ في نيروبي في رسالة مقتضبة: ”شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح حوالي الساعة الخامسة، ونقوم بالدفاع عن مواقعنا“.

وتأتي اتهامات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد خمسة أشهر على الإعلان عن هدنة في النزاع الدامي في شمال إثيوبيا الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر.