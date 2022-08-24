من كييف.. جونسون يحذر من خطة "واهية" للمحادثات مع روسيا

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأوكرانيا لمقاومتها ”التي لا تقهر“ للغزو الروسي خلال زيارة لم يعلن عنها من قبل إلى كييف يوم الأربعاء، وقال إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتقديم ”خطة واهية للتفاوض“.

وتحدث جونسون، الذي من المقرر أن يترك منصبه الشهر المقبل، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الرابعة للبلاد هذا العام والثالثة له منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال جونسون: ”هذا ليس الوقت المناسب للمضي قدما في خطة واهية للتفاوض“، وتعهد بأن تقف بريطانيا وحلفاء أوكرانيا ”صفا واحدا“ مع كييف والشعب الأوكراني.