حسن نصرالله يبحث مع النخالة مستجدات الأوضاع الفلسطينية والإقليمية

ناقش زعيم حزب الله حسن نصر الله، خلال لقائه زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، في لبنان اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وشهد الاجتماع استعراض الجانبين الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ونتائج جولة المواجهة الأخيرة بين مسلحي الجهاد الإسلامي في غزة والقوات الإسرائيلية التي أطلقت على العملية اسم عملية الفجر.

وقيم نصرالله والنخالة المعركة على الميدان و ”مستواها السياسي والإعلامي“، كما بحثا في الأدوار المتوقعة لمختلف الأطراف في محور المقاومة في المرحلة المقبلة.

من جانبه، وصف موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ اجتماع قياديي حزب الله والجهاد الإسلامي بأنه يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله بشأن الحقول البحرية التي يُعتقد أنها تحتفظ بمخزونات الغاز الطبيعي، وتهديدات متكررة من قبل نصر الله أثارت مخاوف في إسرائيل بشأن تصعيد محتمل على حدودها الشمالية.

وانخرطت إسرائيل ولبنان منذ أكثر من عام في محادثات بوساطة الولايات المتحدة بهدف حل النزاع على حوالي 860 كيلومترًا مربعًا (330 ميلًا مربعًا) من البحر الأبيض المتوسط التي يطالب بها البلدان لأنفسهما.

وجادل لبنان كذلك بأن حقل غاز كاريش الإسرائيلي يقع في المنطقة المتنازع عليها، بينما تصر إسرائيل على أنه يقع ضمن مياهها الاقتصادية المعترف بها دوليًا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حذر حزب الله من أن أي هجوم على مناطق الغاز البحرية التي تطالب بها إسرائيل قد يشعل حربًا.