بعد 6 أشهر من الحرب.. نصف اللاجئين الأوكرانيين غادروا إسرائيل إلى وجهات أخرى

أظهرت معطيات رسمية إسرائيلية، يوم الأربعاء، أن قرابة نصف الأوكرانيين، الذين فروا من الحرب إلى إسرائيل، ولا ينطبق عليهم ما يسمى قانون ”حق العودة“، غادروا البلاد مجددًا إلى وجهات أخرى.

وبلغ عدد الأوكرانيين الذين دخلوا إسرائيل منذ اندلاع الغزو الروسي، قبل 6 أشهر، ولا ينطبق عليهم قانون ”حق العودة“ الإسرائيلي 33 ألف شخص.

إلا أن المعطيات التي نشرتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، في الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، الأربعاء، تؤكد أن 14.631 منهم غادروا إسرائيل.

ووفق ما أورده موقع ”ميفزاك لايف“ الإخباري العبري، يتواجد حاليًا في إسرائيل 14.615 أوكراني لا ينطبق عليهم ”حق العودة“.

ولم يطلق الموقع وصف ”لاجئ“ على هؤلاء، كما لم يقتبس عن معطيات وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي مثل هذا المصطلح، إنما استخدم وصف ”الهاربين من الحرب“.

لكن المعطيات نفسها نُشرت أيضًا، يوم الأربعاء، في صحيفة ”هآرتس“ التي أطلقت عليهم وصف ”لاجئين“، كما تطرقت إلى مغادرة قرابة نصف هؤلاء إلى دول أخرى ”لم تُسمها“.

وفي المقابل، طبّقت إسرائيل قانون ”حق العودة“ على 4287 لاجئ أوكراني فقط، وذلك بعد وصولهم إلى البلاد، ومن ثمَّ أصبحت وزارة الهجرة والاستيعاب هي الكيان المكلف بالتعامل معهم.

وأوضح الموقع، نقلًا عن المعطيات التي نشرتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أن 12.788 لاجئ أوكراني كانوا يتلقون مساعدات إنسانية وعمليات تأهيل نفسي وغير ذلك، عبر منظمات تعمل تحت إشراف الوزارة، إلا أن قرابة 29% منهم غادروا إسرائيل، أثناء وعقب تلقي المساعدات.

وحصل 7748 لاجئ أوكراني على بطاقات مدفوعة لشراء الطعام، بواقع 200 إلى 700 شيكل إسرائيلي للفرد الواحد، أي بين 60 إلى 225 دولار تقريبًا، تُجدد شهريًا، ويُحدَّد المبلغ وفق الفئة العمرية للمستحَق.

وفيما يتعلق بالمناطق التي وُطن فيها اللاجئون الأوكرانيون، فقد شهدت مدينة ”بات يام“ الساحلية العدد الأكبر بواقع 616 لاجئا، ومدينة ”حيفا“ التي يقطنها حاليا 568 لاجئا أوكرانيا، ويقيم في ”عسقلان“ 468 لاجئا.

وبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في ”ناتانيا“ 477 لاجئا، بينما استضافت مدينة ”بيتاح تيكفا“ 470 لاجئا، استوعبت ”أسدود“ 434 منهم. أما مدينة ”ريشون ليتسون“ فقد استوطنها 390 لاجئا، ويعيش 308 لاجئين في بئر سبع.

وأشارت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي إلى أن 77% من هؤلاء اللاجئين من النساء، ويشكل الأطفال والمراهقون 27% منهم، أما كبار السن فيشكلون نسبة 28% من إجمالي اللاجئين.

وتعهد وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، مِئير كوهين، بمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للفارين من الحرب الروسية الأوكرانية طالما استمرت تلك الحرب، وقال إن تلك الجهود ستُباشَر سواء داخل إسرائيل أم خارجها.

ونقل الموقع عن مدير عام وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، سيغال موران، إن مسألة تقديم المساعدات والرعاية لآلاف الأشخاص ممن لا ينطبق عليهم قانون ”حق العودة“ أمر مُركب، لكنها اعتبرت أن الوتيرة الحالية تؤشر على نجاح تلك الجهود.

ومع ذلك لم تقدم المسؤولة الإسرائيلية أو الموقع تفسيرًا لأسباب مغادرة قرابة نصف هؤلاء اللاجئين، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، كانت قد أكدت في آذار/ مارس الماضي، أن قرابة 200 ألف يهودي، ممن يمتلكون ”حق العودة“، يعيشون هم أو أبناء عوائلهم في المدن الأوكرانية. لكن من الواضح أن بضعة آلاف منهم فقط قرورا استغلال هذا الحق المزعوم.

وتنشط الوكالة اليهودية ومنظمة ”ناتيف“ في مناطق متاخمة لحدود أوكرانيا، في مدينة وارسو (بولندا)، وفي كيشينيف (مولدوفا)، وفي بوخارست (رومانيا)، وفي بودابست (المجر)؛ من أجل تسهيل إجراءات عودة هؤلاء، بيد أن نتائج تلك الجهود غير واضحة.

السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، كان قد عبَّر في الشهور الأخيرة عن أسفه جراء ”رفض إسرائيل استقبال لاجئين أوكرانيين“، وذكر في مؤتمر صحفي في آذار/ مارس الماضي، أن تل أبيب رفضت دخول لاجئين أوكرانيين وصلوا إليها من بولندا والمجر.

وكان المحلل السياسي أمنون أبراموفيتش، قد شن هجومًا على سياسات وزارة الداخلية الإسرائيلية؛ بسبب قرار إلزام لاجئي الحرب الأوكرانيين، بإيداع كفالة مالية (10 إلى 20 ألف شيكل).

ورأى محللون إسرائيليون في وقت سابق، أن اللاجئين الأوكرانيين سيشكلون زخمًا مهمًا لسوق العمل الإسرائيلي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، كما أنهم سيقبلون العمل بأي راتب، إضافة إلى إسهامهم في تنشيط سوق العقارات سواء بالشراء أو الاستئجار.