إيران تنفي أي صلة لها بأهداف قصفتها أمريكا في سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الأربعاء أي صلة لإيران بمواقع استهدفتها الولايات المتحدة في سوريا.

كان الجيش الأمريكي قد قال أمس الثلاثاء إنه نفذ ضربة في دير الزور السورية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف كنعاني ”الهجوم الأمريكي على البنية التحتية والشعب السوري انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، المواقع المستهدفة لا صلة لها بالجمهورية الإسلامية“.

وتم نشر قوات أمريكية لأول مرة في سوريا خلال حملة نفذتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الشرق.

واكتسبت الجماعات المدعومة من إيران موطئ قدم لها في سوريا أثناء قتالها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.