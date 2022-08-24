اتهامات متبادلة بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي بشأن انتهاك الهدنة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تبادلت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي، اليوم الأربعاء، الاتهامات بشأن انتهاك الهدنة واستئناف المعارك في شمال البلاد.

وأكدت الحكومة الإثيوبية استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين ”بانتهاك“ الهدنة التي تم التوصل إليها منذ خمسة أشهر.

وقالت الحكومة في بيان، إن متمردي تيغراي ”تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية“ وشنوا ”هجوما اليوم في الساعة 05,00″ (02,00 ت غ) في منطقة تقع جنوب تيغراي و“انتهكوا الهدنة“.

في المقابل، اتهم متمردو تيغراي الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها بشن ”هجوم واسع“ على جنوب تيغراي الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا لوكالة ”فرانس برس“ في نيروبي في رسالة مقتضبة: ”شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح حوالى الساعة الخامسة. ونقوم بالدفاع عن مواقعنا“.

وكتب في تغريدة على تويتر، إن الجيش الإثيوبي وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، شنوا الهجوم ”واسع النطاق“ على ”مواقعنا في الجبهة الجنوبية“.

وتأتي اتهامات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد خمسة أشهر على الإعلان عن هدنة في النزاع الدامي في شمال إثيوبيا الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأصدرت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية الثلاثاء، بيانا اتهمت فيه الجبهة بالسعي إلى ”تشويه سمعة“ الجيش بإعلانها أن القوات الحكومية الإثيوبية تتقدم باتجاه مواقعها أو تقصفها بأسلحة ثقيلة.

وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي حربا كلامية منذ الأسابيع القليلة الماضية، رغم إثارة الطرفين احتمال إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.

ويبرز خلاف بين الجانبين حول من يتعين أن يقود أي مفاوضات، وتصر جبهة تحرير شعب تيغراي من جانبها على ضرورة إعادة الخدمات الأساسية للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، قبل بدء الحوار.