بعد جدل وترقب.. ميرال أكشينار تنفي الترشح للرئاسة في تركيا

أكدت ميرال أكشينار زعيمة حزب ”الخير“ التركي عدم رغبتها الترشح لانتخابات الرئاسة التركية العام المقبل، وذلك في ردها على الأنباء المتداولة بهذا الشأن مؤخرا، وسط حالة من الترقب لموقفها من الترشح.

وقالت أكشينار، خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب، إن ”ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام التركية عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية ”عارٍ عن الصحة“، مؤكدة أن موضوع ترشحها للسباق الرئاسي ”غير مطروح للنقاش“.

وقالت صحيفة ”الجمهورية“ التركية المعارضة، إن اجتماع حزب ”الخير“ الذي عقد يوم الثلاثاء، كان بهدف تسمية ”مرشح رئاسي مشترك“ للمعارضة التركية، والذي من شأنه وضع حد للنقاشات والجدل حول ترشيح أكثر من اسم ”معارض“ للانتخابات الرئاسية.

وتطرقت أكشينار، خلال اجتماع الحزب إلى موضوع رئاسة الوزراء، بالقول: ”سأكون رئيسة للوزراء في حال فزنا بالمركز الأول في الانتخابات“.

من جهة أخرى، قال زعيم حزب ”السعادة“ التركي تمل قره أوغلو، خلال مداخلة على قناة ”KARAR TV“ التركية، إنه ”في حال خوض المعارضة التركية الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك فإن حظوظها بالفوز هي 90%“.

كما أشار إلى أن ”زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو، قد يكون الاحتمال الأقوى لخوض الانتخابات كممثل عن الطاولة السداسية المعارضة“.