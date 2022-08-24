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أخبار

تعليق مهام رئيس الوزراء التايلاندي
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 8:51 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 10:05 GMT

تعليق مهام رئيس الوزراء التايلاندي

علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا، بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها قبل أشهر من موعد الانتخابات

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المصدر: ا ف ب

علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا، بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها قبل أشهر من موعد الانتخابات العامة المتوقعة.

ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول إن برايوت الذي تولى السلطة إثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة 8 أعوام.

ووافق القضاة بـ5 أصوات مقابل 4 على تعليق مهام برايوت إلى حين اتخاذ قرار بشأن القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.

وذكر البيان أن ”المحكمة نظرت في الالتماس والوثائق المدعمة ورأت بأن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة للاشتباه في وجود قضية بناء على الطلب“.

وتابع ”بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية (5 مقابل 4) لصالح تعليق مهام (برايوت) كرئيس للوزراء، في قرار يدخل حيّز التنفيذ في الـ 24 من آب/اغسطس 2022، إلى حين صدور قرار المحكمة“.

وسيتم تعيين رئيس وزراء مؤقت على رأس الحكومة، علما بأن نائب رئيس الوزراء الحالي براويت وونغسوان، يعد من بين المرشحين المفضلين للمنصب.

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